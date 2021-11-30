​Стало известно, что Баринов говорил недовольным фанатам «Локомотива»

Дмитрий Баринов был одним из игроков «Локомотива», которые подошли к недовольным фанатам команды после поражения от «Арсенала» в Туле со счётом 1:3. В сети появилось видео разговора Баринова. Футболист употреблял много ненормативной лексики, но фанаты его поняли и выразили поддержку.

«Нам тоже тяжело. Думаете, мы не хотим выигрывать? Ну вот так получается. Мы хотим выигрывать, хотим поднять себе настроение. Мы приходим с *********** [лицами] вот такими, друг на друга смотреть не можем, потому что мы не выигрываем», - сказал Баринов болельщикам.

После 16 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.