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Экс-игрок «Спартака» - о «Золотом мяче»: «Месси сам понимает, что не был лучшим»

30 Ноября 2021 • 09:08 Комментировать (2)

Известный эксперт Максим Калиниченко, поигравший в бытность футболистом за сборную Украины и московский «Спартак», раскритиковал победу аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

В своем телеграм-канале украинец заявил, что для него эта номинация закончилась после триумфа 34-летнего представителя «ПСЖ». По мнению Калиниченко, лучшим был нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«Можно сворачивать лавочку. Месси сам понимает, что не был лучшим. Лучший футболист последних двух лет – Левандовски», - заявил Калиниченко.

Напомним, что вчерашняя победа в номинации стала для Месси седьмой в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Максим Калиниченко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:53
Гелевый втихаря: Вот бы мне на место Лео, я б вообще ничего не думал.... Хе-хе-хе....
779
30 Ноября 2021 в 10:51
Если бы Лео, как и я вместе с миллионами болельщиков, смотрел Бундеслигу, то возможно он так и думал.)))
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