Экс-игрок «Спартака» - о «Золотом мяче»: «Месси сам понимает, что не был лучшим»

Известный эксперт Максим Калиниченко, поигравший в бытность футболистом за сборную Украины и московский «Спартак», раскритиковал победу аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

В своем телеграм-канале украинец заявил, что для него эта номинация закончилась после триумфа 34-летнего представителя «ПСЖ». По мнению Калиниченко, лучшим был нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«Можно сворачивать лавочку. Месси сам понимает, что не был лучшим. Лучший футболист последних двух лет – Левандовски», - заявил Калиниченко.

Напомним, что вчерашняя победа в номинации стала для Месси седьмой в карьере.