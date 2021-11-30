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Черданцев: «Золотой мяч» начали вручать не за игру, а за популярность

30 Ноября 2021 • 08:43 Комментировать

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о победе форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

В своем телеграм-аккаунте журналист отметил, что широкий круг голосующих превращает все действие в бессмыслицу. По его мнению, многие из респондентов мало следят за футболом и, возможно, даже не знают, что Месси уже несколько месяцев выступает во Франции за «ПСЖ». По его мнению, люди больше голосуют по слухам в СМИ и по памяти от минувших сезонов.

Черданцев заявил, что такая массовость в голосовании превратила престижную премию в награждение не по заслугам, а по популярности и медийности.

Месси выиграл «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Георгий Черданцев
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