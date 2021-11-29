Смолов: «Как тренируемся, так и играем»

«Локомотив» завершает осень чередой неудачных результатов. У команды всего одно очко в последних трёх матчах Премьер-лиги, а в Лиге Европы не удалось побороться за плей-офф. Не добавляет настроения болельщикам «железнодорожников» и пертурбации в руководстве спортивным направлением клуба после ухода в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

После фиаско в Уфе, где единственный гол «Локомотив» забил при счете 0:3 и на 90-й минуте, футболисты подошли к фан-сектору гостей и получили свою порцию критики.

Форвард Фёдор Смолов попытался оправдаться, бросив фразу «Как тренируемся, так и играем». Всё это выглядело как упрек в адрес тренерского штаба Маркуса Гисдоля.