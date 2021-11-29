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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: «Как тренируемся, так и играем»

29 Ноября 2021 • 22:56 Комментировать (1)
Арсенал Тула
3:1
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» завершает осень чередой неудачных результатов. У команды всего одно очко в последних трёх матчах Премьер-лиги, а в Лиге Европы не удалось побороться за плей-офф. Не добавляет настроения болельщикам «железнодорожников» и пертурбации в руководстве спортивным направлением клуба после ухода в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

После фиаско в Уфе, где единственный гол «Локомотив» забил при счете 0:3 и на 90-й минуте, футболисты подошли к фан-сектору гостей и получили свою порцию критики.

Форвард Фёдор Смолов попытался оправдаться, бросив фразу «Как тренируемся, так и играем». Всё это выглядело как упрек в адрес тренерского штаба Маркуса Гисдоля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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Дарт Уилфред
29 Ноября 2021 в 23:32
В УФЕ??? проверяйте что печатаете.
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окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
окончен Арсенал Тула 3:1 Локомотив Москва
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22:56 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Как тренируемся, так и играем» 1
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