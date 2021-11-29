Божович: «Порадовали всех, потому что очень долго мы не выигрывали»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Думаю, что порадовали всех, потому что очень долго мы не выигрывали. Для нас сегодня было очень важно победить, прежде всего, что касается турнирного положения, что было у «Локомотива». Думали, что будет трудная игра, а получилось чуть лучше, чем мы ожидали. Слава богу, что вовремя забили голы. Надо сказать, что у «Локомотива» была очень трудная игра с «Лацио» в Лиге Европы. Наверняка мы больше желали эту победу. Я сказал, кто будет больше бороться и выигрывать единоборства, получит больше шансов на победу в матче.