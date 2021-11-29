Гисдоль пожаловался на качество игроков запаса «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча с «Арсеналом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый гол пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй - пропустили со стандарта, после чего команда, конечно, пыталась вернуться в игру, во втором тайме особенно, но это трудно уже было сделать, поэтому сегодня можно сказать, что был не наш день.

- Сегодня «Локомотив» очень много позволил «Арсеналу» на флангах, в том числе Хлусевич выделялся в составе тульской команды. Почему так получилось, можно ли было по ходу матча на это как-то отреагировать и что-то поменять?

- Я хотел бы какие-то замены сделать, но на данный момент скамейка не позволяет делать полноценные замены, идентичные тем игрокам, которые выходят в стартовом составе, поскольку очень много на скамейке молодых игроков, которым еще нужно расти и работать.