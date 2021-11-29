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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль пожаловался на качество игроков запаса «Локомотива»

29 Ноября 2021 • 22:07 Комментировать
Арсенал Тула
3:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча с «Арсеналом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый гол пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй - пропустили со стандарта, после чего команда, конечно, пыталась вернуться в игру, во втором тайме особенно, но это трудно уже было сделать, поэтому сегодня можно сказать, что был не наш день.

- Сегодня «Локомотив» очень много позволил «Арсеналу» на флангах, в том числе Хлусевич выделялся в составе тульской команды. Почему так получилось, можно ли было по ходу матча на это как-то отреагировать и что-то поменять?

- Я хотел бы какие-то замены сделать, но на данный момент скамейка не позволяет делать полноценные замены, идентичные тем игрокам, которые выходят в стартовом составе, поскольку очень много на скамейке молодых игроков, которым  еще нужно расти и работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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