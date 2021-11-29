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Хлусевич: «Не расстроился сильно из-за офсайда, потому что знал, что забью сегодня»

29 Ноября 2021 • 22:02 Комментировать
Арсенал Тула
3:1
Локомотив Москва
окончен

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Локомотив» (3:1) Даниил Хлусевич  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошая победа, очень нужная победа. Шли на не соответствующем месте, я считаю, до этой игры. Я считаю, обязательно нужна была победа, мы это сделали. Это был мой последний матч за «Арсенал» в этом году дома. Хотелось выиграть и обязательно помочь команде, показать свой класс, поэтому я считаю, что все получилось.

- Сегодня был последняя домашняя игра. Это были особенные эмоции персонально у вас?

- Хотелось показать, доказать самому себе. Я здесь вырос как футболист, хочется помочь клубу выйти на заслуженное место.

- Когда забивали первый мяч, и он не был засчитан, о чем подумали?

- Я увидел, что был офсайд и сам это понял. Но есть ВАР. Может быть. Но ничего не расстроился сильно, потому что знал, что забью сегодня. Была чуйка такая.

- В случае с другим голом не было опасения, что какие-то сомнения возникнут?

- Нет, там 100% не было офсайда, я выбегал из-за игрока, там было все в порядке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Даниил Хлусевич
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