«МЮ» и «Локомотив» согласовали переход Рангника: Какие изменения ждут «красных дьяволов» под руководством немца

Клубы из Манчестера и Москвы достигли договорённости относительно перехода Ральфа Рангника. Немец будет главным тренером до конца сезона, после чего два года будет работать в качестве консультанта клуба. «Красные дьяволы» приняли нетипичное для себя решение – взяли временного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о перспективах Рангника в Манчестере.

Ральф Рангник – авторитетный человек в европейском футболе. Его успешные проекты «Ред Булл» в Зальцбурге и Лейпциге говорят сами за себя. Именно Рангник оказывал прямое влияние на многих топовых немецких специалистов, в том числе Томаса Тухеля, Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсманна. Эти специалисты до сих пор благодарны судьбе, что им посчастливилось работать вместе с Ральфом. По словам Тухеля, именно Рангник стал тем человеком, который убедил Томаса стать футбольным тренером. Нынешний наставник «Челси» в одном из интервью заявил, что Рангник – один из первых в Германии, кто начал использовать четвёрку защитников, стал продвигать агрессивный футбол без персональной опеки, ввёл высокий прессинг и схему 4-4-2. Кроме того, Ральф одним из первых отказался от либеро – последнего защитника, который подчищал за другими игроками линии обороны.

Клопп не сильно обрадовался тому, что в Англию, тем более в «Манчестер Юнайтед», приезжает Рангник. По словам наставника «Ливерпуля», Ральф сделал имя в «Хоффенхайме» и «Лейпциге». Юрген считает, что в футболе Рангник хоть и работал на разных должностях, но именно тренерство – его главная сила. Клопп прекрасно понимает, что с приходом Рангника у «Ливерпуля» появится ещё один конкурент.

Ральф был главным тренером «Хоффенхайма» с 2006 по 2011 год. Именно он поднял «деревенских» в Бундеслигу, где уже в первом сезоне занял высокое 7-е место и закрепил клуб в статусе крепкого середняка. Когда Рангник пришёл в «РБ Лейпциг», на тот момент клуб находился в четвёртом дивизионе. В сезоне-2010/11 Ральф пришёл в «Шальке», с которым сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов. С 2012 по 2019 год Рангник работал спортивным директором «РБ Лейпциг», при этом, периодически он совмещал должность с местом главного тренера: в сезоне-2015/16 (вывел команду в Бундеслигу) и сезоне-2018/19 (третье место Бундеслиги). Главное достижение Рангника в футбольной корпорации «Ред Булл» – работа скаутской службы, которая нашла таких игроков, как Наби Кейта, Ибраим Конате, Дайот Упамекано, Эрлинг Холанн, Садио Мане и Йозуа Киммих.

Рангник будет получать от «МЮ» 9 млн евро в год. Сначала он будет главным тренером до конца сезона, а затем на два года закроет позицию консультанта клуба. Похоже, «красные дьяволы» позвали Ральфа с целью изменить стиль игры. Руководство клуба хочет, чтобы команда высоко встречала оппонентов и контрпрессинговала. Сложность работы для немца состоит в том, что предыдущие 10 лет он работал в комфортных условиях, ведь ему позволяли установить контроль над всеми структурами клуба. Правда, это были не гранды европейского футбола. Рангнику комфортно работать там, где у него есть свобода принятия решений. Именно это и привлекало Ральфа в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», где начинать приходилось с низов.

В «Манчестер Юнайтед» такой свободы у него не будет. Более того, у Рангника может возникнуть недопонимание с Фергюсоном, который пусть уже давно не работает, но всё же оказывает большое влияние на решение определённых вопросов. По мнению Фергюсона, следующим тренером после Сульшера нужно было взять Маурисио Почеттино. Аргентинец продвигает идеи Марсело Бьелсы с классной физической подготовкой футболистов, организованностью и прессингом. Почеттино уже доказал своё мастерство, когда без Гарри Кейна добрался с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов.

Учитывая то, что Рангник – временный тренер, уже следующим летом немец может начать работать в тандеме с Почеттино, который явно несчастлив в Париже. Если боссы «МЮ» проявят терпение, то нынешние неудачи будут мелочью по сравнению с тем, как Рангник и Почеттино могут перезагрузить клуб. Пока немец будет заниматься менеджментом и поиском новых талантов, непростые тренировки Почеттино будут делать футболистов сильнее. Звучит амбициозно, но Рангнику для начала нужно адаптироваться к реалиям английского футбола.

Владислав АВРАМЕНКО