​«Локомотив» покатится под откос: что будет после ухода Рангника

В понедельник было официально объявлено о том, что Ральф Рангник покидает должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве». Немец отправился в «Манчестер Юнайтед», где до конца сезона он будет главным тренером, после чего перейдёт на должность консультанта. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу переезда Рангника из Москвы в Манчестер.

«К нам едет сам Ральф Рангник!» - эту фразу весной фанаты «Локомотива» могли произносить с гордостью. Приезд специалиста такого калибра в Россию действительно казался удивительным и не совсем логичным – Рангника ведь слухи то и дело связывали с весьма приличными европейскими клубами (вспомнить хотя бы настойчивые попытки «Милана»), но он выбрал РПЛ с лимитом на легионеров и другими трудностями, которые сопровождают иностранных функционеров.

До «Локомотива» Ральф Рангник работал в структуре клубов «Ред Булл» - и тренером (в Лейпциге), и директором с разным функционалом. Клубы «Ред Булла» добились прогресса во многом благодаря таланту Рангника. Богатые владельцы вкладывали деньги в трансферы, но это были не дорогостоящие покупки, а точечные грамотные вложения в игроков, которых одобрял Ральф. Такой бэкграунд привлекал «Локомотив». Привлекал он и другие клубы, но, судя по всему, не всех устраивал уровень влияния, который желает иметь Рангник в своей работе. «Локомотив» же был готов довериться немцу, осознавая высокий уровень специалиста, которого клуб получает.

Летом Ральф Рангник официально возглавил спортивный сектор в «Локомотиве», и работа закипела. Клуб потратился на усиление состава, а позже и сменил главного тренера. Агент отправленного в октябре в отставку Марко Николича рассказывал, что именно новое руководство во главе с Рангником настаивало на уходе серба с тренерского мостика. Новым рулевым «железнодорожников» стал немец Маркус Гисдоль. Нетрудно догадаться, кто был инициатором этого назначения.

Словом, Ральф Рангник начал что-то строить из «Локомотива», и вдруг… он уходит, не проработав во главе спортивного сектора и пяти месяцев.

Конечно, для «Локомотива» это серьёзнейший удар, в том числе в плане репутации. Московский клуб всецело доверил Ральфу Рангнику строительство нового проекта, но немец ушёл по первому же звонку из топ-клуба Европы. В итоге проект остался, а его главный творец и главный исполнитель уехал. «Локомотив» может сколько угодно делать заявления о том, что реализация стратегии не зависит от персоналий (за этот день «железнодорожники» уже дважды успели подчеркнуть, что команда, которую привёл Рангник, продолжает работать), но проект с Рангником и без Рангника – не одно и то же. Всё-таки репутация немецкого специалиста имеет вес в футбольном мире. Взять хотя бы ситуацию с трансферами: когда футболист знает, что его хочет видеть в «Локомотиве» Рангник, который в своё время приглашал в «Ред Булл Зальцбург» таких игроков как Эрлинг Холанн или Садио Мане, - это одно, а когда его зовёт Ларс Корнетка – это совсем другое.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал в «Твиттере», что «Манчестер Юнайтед» даже не придётся платить «Локомотиву» компенсацию за переход Ральфа Рангника. Если это правда, то к нынешнему руководству московского клуба вряд ли будут относиться серьёзно. Клуб лишился важной фигуры и главного человека в новом проекте, но даже не получил компенсации? Это просто смешно.

Интересно посмотреть, что будет происходить с «Локомотивом» дальше. Есть ощущение, что в клубе возникнет бардак с непониманием того, как двигаться дальше. Ведь реагировать проект Ральфа Рангника без Ральфа Рангника, пожалуй, невозможно.