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Уход Рангника сказался? Тульский «Арсенал» просто смял «Локомотив» на своём поле

29 Ноября 2021 • 21:00 Комментировать (6)
Арсенал Тула
3:1
Локомотив Москва
окончен

В рамках 16-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив».

Протокол игры  
Арсенал Тула 3:1 Локомотив Москва
(1:0) Хлусевич Даниил 17'    
(2:0) Марков Евгений 40'    
(3:0) Костадинов Георги 58'    
Коченков Антон Смольников Игорь   83' (Давиташвили Зурико (   83') Радакович Урош Сокол Артём Степанов Данил Костадинов Георги   73'   75' (Камболов Руслан (   75'   85') Кангва Кингс Хлусевич Даниил   78' Гулиев Аяз Кангва Эванс Марков Евгений   65' (Луценко Евгений (   65')
Запасные: Беляев Максим Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Хабибов Ансор Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Тудорие Александру Пантелеев Владислав
Худяков Даниил Ненахов Максим Едвай Тин   61' Мурило Серкейра   46' (Кастро Пабло (   46') Рыбус Мацей   52'   61' (Рыбчинский Дмитрий (   61') Баринов Дмитрий Марадишвили Константин Бека Алексис   76' (Бабкин Сергей (   76') Петров Максим Вячеславович   68' (Зинович Кирилл (   68') Смолов Фёдор   69' (Борисенко Григорий (   69') Лисакович Виталий   71'
Запасные: Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Хлынов Никита
29 ноября. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

Ох, какие же сложные времена переживают болельщики «Локомотива». Только начал разгоняться проект Ральфа Рангника. Уволили ради него Николича, влюбившегося в себя профессионализмом, обновили почти весь тренерский штаб, наконец устаканилась ситуация, как появился «Манчестер Юнайтед». Англичане забрали Рангника и вот, с этой неопределённостью «Локо» поехал в Тулу.

Результаты у «железнодорожников» тоже не ахти. Весь ноябрь нет побед (2 поражения и 2 ничьи), огромное количество травмированных и дисквалифицированных – Гилерме, Жемалетдинов, Анджорин, Магкеев, Зе Луиш, Миранчук. Все эти события давали шанс тульскому «Арсеналу» Миодрага Божовича, зависшему в зоне стыковых матчей. Надо сказать, что «канониры» им воспользовались.

Очень смело начали матч хозяева, будто не «Локомотив» приехал погостить, а кто-то из ФНЛ. Громадное территориальное преимущество уже на девятой минуте трансформировалось в гол – Даниил Хлусевич реализовал выход один на один, переиграв молодого голкипера Худякова, но за мгновение до этого попал в офсайд. Однако Даниилы заприметили друг друга в том эпизоде и всё-таки стали участниками быстрого гола.

Теперь уже Кингс Кангва (в первом эпизоде передачу отдавал Гулиев) отличным забросом вывел всё того же Хлусевича на ударную позицию, а Даниил мощно пробил из убойной позиции, второй раз переиграв тёзку – 1:0. И даже после гола «канониры» продолжили давить. Перехват в центре поля, контратаку 3 в 3 и Евгений Марков получает время на прицельный удар метров с 20. Даниилу Худякову пришлось знатно постараться, чтобы в прыжке перевести мяч на угловой.

Только голкипер «Локо» и трудился. Но один в поле не воин. «Арсенал» был намерен отправить «Локомотив» в депо, а гости вообще не сопротивлялись. На исходе первого тайма прилетел второй гол. Братья Кингс и Эванс Кангва разыграли мяч у чужой штрафной площади, первый из них вырезал классный кросс на Маркова, а Евгений затылком пробил, послав мяч под перекладину – 2:0.

Перерыв никакого влияния на команды не оказал. «Арсенал» продолжил играть с позиции силы, а «Локомотив» - изображать спарринг-партнёра ниже классом. «Канониры» оформили разгром на исходе часа игрового времени. Смольников черпачком закинул Хлусевича, Даниил с правого края выпилил прострел на 11-метровую отметку, куда уже примчался Марков. Точным ударом в касание Евгений оформил дубль для себя и разгром для «Локомотива» - 3:0.

Далее игра стала разбиваться на эпизоды. Много замен, травм, столкновений, жёлтых карточек, пауз, моментов у «Арсенала», но гол случился только один. В самой концовке Пабло сделал результат чуть приличнее - 3:1. Но и это не спасает. «Локомотив» откровенно удивил, даже шокировал, пусть и разгрома не случилось в итоге. Команда не просто играла плохо, она не играла вовсе и была избита аутсайдером РПЛ. Неужели так сказался отъезд Ральфа Рангника?

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсенал Тула
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ингерман
29 Ноября 2021 в 21:08
ай.. ха-ха-ха.. гисдоль в очередной раз заработал пистоль! ))) походу рагник будец ничуц не люче.. )))
Роман Мамедов
29 Ноября 2021 в 21:07
пацаны мне завтра утром 38 лет стукнет
ингерман
29 Ноября 2021 в 21:09
Лови лайк, а поздравки завтра будуц.. )))
Дарт Уилфред
29 Ноября 2021 в 21:06
Ну не 4-0 хотя бы. И стоило ли убирать Марко Николича? Марко строил московскую версию мадридского "Атлетико". Что строят немцы пока даже я не понимаю.
Don sangre
29 Ноября 2021 в 21:12
Дельтаплан из паровозов пытаются построить но увы что то пока не срастается.... Согласен при Николиче Локо играл неплохо надёжно в обороне. И атака была неплоха...
Дарт Уилфред
29 Ноября 2021 в 21:16
При Николиче как правило любая ошибка в обороне соперника превращалась в наказание. А сейчас играют вроде и в атаке, а в обороне пустоты. Для автобусов РПЛ самое оно, убегать в контратаки. Да еще и школьник на воротах. Не обвиняю малого в пропущенных голах, но видно, что парню не хватает опыта.
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