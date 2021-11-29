Уход Рангника сказался? Тульский «Арсенал» просто смял «Локомотив» на своём поле

В рамках 16-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив».

Ох, какие же сложные времена переживают болельщики «Локомотива». Только начал разгоняться проект Ральфа Рангника. Уволили ради него Николича, влюбившегося в себя профессионализмом, обновили почти весь тренерский штаб, наконец устаканилась ситуация, как появился «Манчестер Юнайтед». Англичане забрали Рангника и вот, с этой неопределённостью «Локо» поехал в Тулу.

Результаты у «железнодорожников» тоже не ахти. Весь ноябрь нет побед (2 поражения и 2 ничьи), огромное количество травмированных и дисквалифицированных – Гилерме, Жемалетдинов, Анджорин, Магкеев, Зе Луиш, Миранчук. Все эти события давали шанс тульскому «Арсеналу» Миодрага Божовича, зависшему в зоне стыковых матчей. Надо сказать, что «канониры» им воспользовались.

Очень смело начали матч хозяева, будто не «Локомотив» приехал погостить, а кто-то из ФНЛ. Громадное территориальное преимущество уже на девятой минуте трансформировалось в гол – Даниил Хлусевич реализовал выход один на один, переиграв молодого голкипера Худякова, но за мгновение до этого попал в офсайд. Однако Даниилы заприметили друг друга в том эпизоде и всё-таки стали участниками быстрого гола.

Теперь уже Кингс Кангва (в первом эпизоде передачу отдавал Гулиев) отличным забросом вывел всё того же Хлусевича на ударную позицию, а Даниил мощно пробил из убойной позиции, второй раз переиграв тёзку – 1:0. И даже после гола «канониры» продолжили давить. Перехват в центре поля, контратаку 3 в 3 и Евгений Марков получает время на прицельный удар метров с 20. Даниилу Худякову пришлось знатно постараться, чтобы в прыжке перевести мяч на угловой.

Только голкипер «Локо» и трудился. Но один в поле не воин. «Арсенал» был намерен отправить «Локомотив» в депо, а гости вообще не сопротивлялись. На исходе первого тайма прилетел второй гол. Братья Кингс и Эванс Кангва разыграли мяч у чужой штрафной площади, первый из них вырезал классный кросс на Маркова, а Евгений затылком пробил, послав мяч под перекладину – 2:0.

Перерыв никакого влияния на команды не оказал. «Арсенал» продолжил играть с позиции силы, а «Локомотив» - изображать спарринг-партнёра ниже классом. «Канониры» оформили разгром на исходе часа игрового времени. Смольников черпачком закинул Хлусевича, Даниил с правого края выпилил прострел на 11-метровую отметку, куда уже примчался Марков. Точным ударом в касание Евгений оформил дубль для себя и разгром для «Локомотива» - 3:0.

Далее игра стала разбиваться на эпизоды. Много замен, травм, столкновений, жёлтых карточек, пауз, моментов у «Арсенала», но гол случился только один. В самой концовке Пабло сделал результат чуть приличнее - 3:1. Но и это не спасает. «Локомотив» откровенно удивил, даже шокировал, пусть и разгрома не случилось в итоге. Команда не просто играла плохо, она не играла вовсе и была избита аутсайдером РПЛ. Неужели так сказался отъезд Ральфа Рангника?