После ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» в «Локомотиве» начались кадровые перестановки на самом верху. Должность Рангника переходит к Ларсу Корнетке. Ранее сообщалось, что он помогал Рангнику в принятии решений у «железнодорожников».

Позже стало известно, что Томас Цорн стал спортивным директором московского клуба, уйдя с должности технического директора.

Напомним, что Томас Цорн известен в России по работе на аналогичной должности в «Спартаке», правда, нельзя назвать успешным тот этап его карьеры.

Пока в руководстве «Локомотива» происходят масштабные перестановки, команда проигрывает в Туле 0:3.