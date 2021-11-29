Ральф Рангник отправился в «Манчестер Юнайтед», о чём в понедельник было объявлено официально. Спустя несколько часов «Локомотив» посредством своего официального сайта объявил имя сменщика Рангника на должности руководителя по спорту и развитию. Кресло занял Ларс Корнетка – ученик Рангника, который приходил в московский клуб вместе с ним.

Среди обязанностей 43-летнего Корнетки в «Локомотиве» будет стратегическое планирование и спортивное развитие.

В заявлении о назначении Ларса Корнетки «Локомотив» ещё раз подчеркнул, что команда, которую привёл в клуб Ральф Рангник, продолжит работать над реализацией сформированной стратегии.