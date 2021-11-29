Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 429 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генеральный директор ЦСКА высказался о массовых задержаниях фанатов

29 Ноября 2021 • 19:34 Комментировать

Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА, высказался по поводу скандала после матча с «Зенитом».

Из-за использования пиротехники на секторе правоохранители после игры задержали более четырёхсот фанатов ЦСКА. В числе задержанных оказались и те люди, которые вообще не причастны к правонарушениям на трибуне.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Бабаев извинился перед болельщиками и назвал задержания невиновных людей недопустимыми. При этом представитель руководства ЦСКА отметил, что клуб никак не мог повлиять на действия правоохранителей. Бабаев сказал, что клуб пытается помочь фанатам не словами, а делом.

Что касается камер на стадионе ЦСКА, которые в определённый момент перестали работать и не записали моменты с пиротехникой, то Бабаев сказал, что специалисты уже разбираются с этим. Существует несколько версий, в том числе версия со взломом системы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
окончен Арсенал Тула 3:1 Локомотив Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
21:04 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» назвали Соболева великим русским актёром 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Первые болельщики ЦСКА получили серьёзные наказания 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Рассказов потроллил СМИ после удаления 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
Цорн - новый спортивный директор «Локомотива» 1 официально
20:22 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» со скандалом ушёл от поражения в Уфе - видео видео
19:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что Рассказова надо сослать в дубль
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Газизов: «Уфа» заслуживала победы, владение «Спартака» было ни о чём» 3
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Генеральный директор ЦСКА высказался о массовых задержаниях фанатов
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не побеждает в РПЛ два месяца 4
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов снова антигерой – теперь у него удаление 8
18:41 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: «Чувствовалось, что Рангник влиял на решения тренера» 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Локомотив» - 3:1 (закончен) 4
18:30 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: 90% футболистов в России не смогут так принять мяч, как Дзюба 4
18:01 · Россия. Премьер-лига
​Смолов вернулся в основной состав «Локомотива» 2
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» один раз пробил по воротам «Уфы» в первом тайме, в створ – ни разу
Все новости
Рекомендуем