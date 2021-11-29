​Генеральный директор ЦСКА высказался о массовых задержаниях фанатов

Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА, высказался по поводу скандала после матча с «Зенитом».

Из-за использования пиротехники на секторе правоохранители после игры задержали более четырёхсот фанатов ЦСКА. В числе задержанных оказались и те люди, которые вообще не причастны к правонарушениям на трибуне.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Бабаев извинился перед болельщиками и назвал задержания невиновных людей недопустимыми. При этом представитель руководства ЦСКА отметил, что клуб никак не мог повлиять на действия правоохранителей. Бабаев сказал, что клуб пытается помочь фанатам не словами, а делом.

Что касается камер на стадионе ЦСКА, которые в определённый момент перестали работать и не записали моменты с пиротехникой, то Бабаев сказал, что специалисты уже разбираются с этим. Существует несколько версий, в том числе версия со взломом системы.