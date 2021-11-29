Рыбус: «Чувствовалось, что Рангник влиял на решения тренера»

В понедельник, 29-го ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника на должность временного главного тренера команды – московский «Локомотив» согласился отпустить специалиста, который занимал в клубе пост руководителя по спорту и развитию.

Защитник столичного коллектива Мацей Рыбус рассказал, как игрокам работалось при Рангнике – поляк признал, что немец принимал активное участие в подготовке команды к поединкам.

«Он всегда был с нами, присутствовал на каждой тренировке, на каждом предматчевом брифинге. Бывало, даже в раздевалку заходил во время перерыва. Возможно, он не был нашим наставником, но чувствовалось, что Рангник влиял на решения тренера», - поделился Рыбус изданию Weszlo.