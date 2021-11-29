​Смолов вернулся в основной состав «Локомотива»

В заключительной игре 16-го тура чемпионата России отношения будут выяснять «Арсенал» и «Локомотив». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль решил доверить место на поле с первых минут таким исполнителям:

Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Петров, Смолов, Лисакович.

Стоит сказать, что в основной состав «Локомотива» вернулся нападающий Фёдор Смолов. Он пропустил прошлую игру чемпионата против «Ахмата» из-за полученного в сборной России повреждения. С «Лацио» же в Лиге Европы Смолов сыграл 31 минуту, выйдя на замену по ходу второго тайма.

Следить за игрой между «Арсеналом» и «Локомотивом» в Туре можно будет в текстовой трансляции.