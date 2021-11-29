Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход в «Манчестер Юнайтед» руководителя московского «Локомотива» по вопросам спорта и развития Ральфа Рангника.

- Выбор Рангника был перспективным шагом «Локомотива». А то, что он быстро ушёл, это не вина «железнодорожников». На мой взгляд, Рангник поступил некрасиво. Сейчас уже невозможно вернуть тот «Локомотив», который был раньше, – с Николичем и так далее. И кто знает, останутся игроки, которых пригласил Рангник, или уедут?

В «Локомотиве» заявили, что долгосрочная система развития клуба продолжит работать после ухода Рангника и вообще всё будет нормально? А что ещё они должны были сделать? Они не могли написать, что всё плохо и что они вылетят в ФНЛ. В реальности всё не так гладко, как там сказали.

«Локомотив» не может развиваться так, как планировал с Рангником, потому что его больше нет в клубе. Такая фигура и такая личность решает многое. Не думаю, что Бека Бека пришёл бы в «Локомотив» без Рангника, и Бека Бека – только один пример. Посмотрим, что будет дальше. Пока я не вижу, что Гисдоль лучше Николича.