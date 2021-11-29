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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Билялетдинов не считает, что Рангник предал «Локомотив»

29 Ноября 2021 • 16:19 Комментировать

Проработав считанные месяцы в роли главы спортивного сектора «Локомотива», Ральф Рангник разорвал контракт с москвичами и отправился в «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок московского клуба Динияр Билялетдинов не считает такой скорый уход Рангника предательством. Известный в прошлом футболист отметил в комментарии для ТАСС, что предложение от «Манчестер Юнайтед» можно услышать не каждый день.

По словам Билялетдинова, команда, которая пришла вместе с Ральфом Рангником, и дальше будет работать над реализацией выбранной стратегии.

Напомним, что до конца сезона Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед», а затем он перейдёт на роль консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Динияр Билялетдинов
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