​Билялетдинов не считает, что Рангник предал «Локомотив»

Проработав считанные месяцы в роли главы спортивного сектора «Локомотива», Ральф Рангник разорвал контракт с москвичами и отправился в «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок московского клуба Динияр Билялетдинов не считает такой скорый уход Рангника предательством. Известный в прошлом футболист отметил в комментарии для ТАСС, что предложение от «Манчестер Юнайтед» можно услышать не каждый день.

По словам Билялетдинова, команда, которая пришла вместе с Ральфом Рангником, и дальше будет работать над реализацией выбранной стратегии.

Напомним, что до конца сезона Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед», а затем он перейдёт на роль консультанта.