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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» не получит от «Манчестер Юнайтед» деньги за переход Рангника

29 Ноября 2021 • 15:44 Комментировать (1)

В понедельник Ральф Рангник стал временным тренером «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист покинул «Локомотив», где он возглавлял спортивный сектор, и получил работу на «Олд Траффорд».

Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо посредством своей страничке в «Твиттере» сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» не придётся платить «Локомотиву» компенсацию за переход Рангника.

Отметим, что в заявлении о назначении Ральфа Рангника «Манчестер Юнайтед» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить немецкого специалиста.

Добавим, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник в «Манчестер Юнайтед» перейдёт на должность консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
29 Ноября 2021 в 16:41
Думаю есть какая-то договоренность о дальнейшем сотрудничестве, например аренде игроков МЮ Локомотивом. Иначе сложно понять такое легкое согласие Локо на переход.
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