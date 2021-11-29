​«Локомотив» не получит от «Манчестер Юнайтед» деньги за переход Рангника

В понедельник Ральф Рангник стал временным тренером «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист покинул «Локомотив», где он возглавлял спортивный сектор, и получил работу на «Олд Траффорд».

Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо посредством своей страничке в «Твиттере» сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» не придётся платить «Локомотиву» компенсацию за переход Рангника.

Отметим, что в заявлении о назначении Ральфа Рангника «Манчестер Юнайтед» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить немецкого специалиста.

Добавим, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник в «Манчестер Юнайтед» перейдёт на должность консультанта.