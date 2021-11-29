«Возможно, всё было красиво нарисовано и рассказано»: Нигматуллин высказался о работе Рангника в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением касательно происходящего в столичном клубе в свете ухода Ральфа Рангника с должности директора по развитию спорта.

Эксперт заявил, что приглашение немецкого специалиста и его проект больше напоминали большую авантюру. По его словам, команда Рангника приехала в Москву для «освоения бюджета».

«Почему все верят в спасителей из Германии, которые придут и исправят ситуацию в клубе. Возможно все было красиво нарисовано и рассказано, чтобы руководство «Локомотива» доверило дела», - прокомментировал Нигматуллин в интервью для «РБ Спорт».

Также экс-игрок «железнодорожников» отметил прогресс команды под руководством Марко Николича, проделавшего отличную работу. «Все более-менее держалось», - вспомнил Нигматуллин положение дел при сербском тренере.