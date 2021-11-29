​«Локомотив» сделал заявление об уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник проработал на должности главы по вопросам спорта и развития в «Локомотиве» считанные месяцы. Немецкий специалист перешёл в «Манчестер Юнайтед», став тренером команды до конца текущего сезона. По истечению этого срока Рангник на протяжении двух лет будет работать в стане «красных дьяволов» консультантом.

«Локомотив» на страницах своего официального сайта сделал заявление о расторжении контракта с Ральфом Рангником. В заявлении подчёркивается, что система, которую успел внедрить Рангник, будет работать после его ухода, ведь она не зависит от персоналий. «Локомотив» продолжит развиваться в рамках выработанной долгосрочной стратегии.

Отмечается, что команда Ральфа Рангника продолжит работать над реализацией стратегии.