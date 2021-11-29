На днях появилась информация о том, что ЦСКА может вернуть в свои ряды 37-летнего форварда Вагнера Лава, предложив ему контракт до конца сезона и дальнейшее трудоустройство в структуре клуба. Впрочем, камбэк бразильца блокирует президент московских «армейцев» Евгений Гинер. Он же был против возвращения Лава летом 2020 года, когда, казалось, сделка практически оформлена. Об этом в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» пишет журналист Иван Карпов.

Напомним, что Вагнер Лав в последний день декабря обретёт статус свободного агента. Последние полтора года бразильский нападающий провёл в казахстанском «Кайрате».