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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в ЦСКА слухи

29 Ноября 2021 • 14:33 Комментировать

На днях появилась информация о том, что ЦСКА может вернуть в свои ряды 37-летнего форварда Вагнера Лава, предложив ему контракт до конца сезона и дальнейшее трудоустройство в структуре клуба. Впрочем, камбэк бразильца блокирует президент московских «армейцев» Евгений Гинер. Он же был против возвращения Лава летом 2020 года, когда, казалось, сделка практически оформлена. Об этом в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» пишет журналист Иван Карпов.

Напомним, что Вагнер Лав в последний день декабря обретёт статус свободного агента. Последние полтора года бразильский нападающий провёл в казахстанском «Кайрате».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Евгений Гинер
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