Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 262 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку»

29 Ноября 2021 • 13:05 Комментировать (2)

Известный российский тренер Олег Романцев, долгое время работавший в московском «Спартаке», отреагировал на информацию о возможном приходе в столичный клуб новых инвесторов. Ранее в СМИ сообщалось, что арабские шейхи заинтересованы в сотрудничестве с «красно-белыми».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист заявил, что отрицательно относится к такому развитию событий. Романцеву не нравится засилье иностранцев в российском футболе. В пример он привел «Локомотив», который пригласил немецких специалистов, но чуда до сих пор не произошло.

Тренер посоветовал инвесторам обратить внимание на клубы с меньшим бюджетом. Например, на «Амкар» или «Нижний Новогород».

«Пусть помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», - сказал Романцев.

Напомним, что владельцем «Спартака» является Леонид Федун.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
29 Ноября 2021 в 13:15
Это вряд ли... Шейхи любят вкладывать деньги в более менее расскрученные бренды... .
Don sangre
29 Ноября 2021 в 13:18
Хотя был бы рад.....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
14:55 · Россия. Премьер-лига
Федун дал комментарий по поводу состояния своего здоровья
14:55 · Россия. Премьер-лига
«МЮ» выразил благодарность «Локомотиву» за согласие отпустить Рангника
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в ЦСКА слухи
13:05 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку» 2
12:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о задержании фанатов ЦСКА: «Наверное, это сделано специально, у полиции очень широкие права»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» не играл ни черта, тащили, как получится, вот и вышел счёт 2:0» 2
12:23 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом» 6
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов купить полузащитника «Боки Хуниорс» за 10 млн евро
11:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Огорчает, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию в РПЛ» 1
10:44 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок матча ЦСКА - «Зенит»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил уровень футбола в матче ЦСКА - «Зенит»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Бестолково и примитивно»: Колосков оценил уровень игры в матче ЦСКА – «Зенит» 1
09:10 · Россия. Премьер-лига
Ларссон: «Прошлый сезон удался «Спартаку» и мне лично, этот складывается сложнее» 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба достиг отметки в 70 ассистов за «Зенит» 3
08:16 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Приятно сыграть с ЦСКА на ноль»
Все новости
Рекомендуем