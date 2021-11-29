Романцев: «Лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку»

Известный российский тренер Олег Романцев, долгое время работавший в московском «Спартаке», отреагировал на информацию о возможном приходе в столичный клуб новых инвесторов. Ранее в СМИ сообщалось, что арабские шейхи заинтересованы в сотрудничестве с «красно-белыми».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист заявил, что отрицательно относится к такому развитию событий. Романцеву не нравится засилье иностранцев в российском футболе. В пример он привел «Локомотив», который пригласил немецких специалистов, но чуда до сих пор не произошло.

Тренер посоветовал инвесторам обратить внимание на клубы с меньшим бюджетом. Например, на «Амкар» или «Нижний Новогород».

«Пусть помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», - сказал Романцев.

Напомним, что владельцем «Спартака» является Леонид Федун.