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Ташуев: «Дзюба – молодой парень, у которого всё впереди» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 11:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, сейчас возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Напомним, что в воскресном матче с ЦСКА Дзюба сделал голевой пас, появившись на замену вместо Азмуна, который вышел в старте и не отметился результативными действиями.

- Не выпуская Дзюбу в старте, Семак даёт ему отдыхать?

- Дзюбе 33 года – он мужчина в расцвете сил. И не смешите людей, называя его возрастным. Он здоровый мужик, который полон сил, мудрости и так далее. Дзюба – молодой парень, ему ещё играть и играть, всё у него впереди. Знаете, как говорят англичане? «Мы, конечно, стареем, но нельзя взрослеть». Вот это самое главное – и для футболистов, и для тренеров, и для всех. Надо думать о хорошем. Если Дзюба будет понимать, что возраст у него нормальный, то ещё достигнет успехов.

- Почему в последнее время не так ярок в играх за «Зенит» Азмун?

- Мне кажется, его проблема в том, что он не может определиться со своим будущим. То ли его агенты хотят, то ли он сам хочет уехать то ли в Англию, то ли ещё куда-то. Нам сложно судить со стороны, мы не знаем, но шараханье, я думаю, есть. Дилемма, остаться, уехать и куда именно уехать – это самая главная проблема, которая Азмуну мешает.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сергей Ташуев Чемпионат России Сердар Азмун РПЛ
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