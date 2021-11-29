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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «У Алексея Березуцкого нет стиля, ему предстоит много работы над собой» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 09:00 Комментировать (1)

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:2).

- Пока неизвестно, как команда ЦСКА строится Алексеем Березуцким. Опыта у него нет, и стиля у неё нет, а есть шараханье в разные стороны. Тогда как у «Зенита» есть структура, сбитый состав и тренер, который работает там четвёртый год, которого хорошо понимают футболисты. Вот какой стиль у Березуцкого, вы знаете? Я не знаю. То ли атакующий, то ли смотрибельный, то ли прессингующий, то ли оборонительный. А «Зенит» знает свой уровень, и он знал, когда ему прибавить по ходу матча. У питерцев лучше исполнители, а они в футболе решают всё. Класс есть класс.

- Что было бы, если бы «армейцы» использовали свои моменты?

- Моменты всегда есть. ЦСКА – команда не слабая, там тоже хорошие футболисты. Но мы сейчас говорим в первую очередь о Семаке и Алексее Березуцком. Кто из них опытнее? Конечно, Семак. А у ЦСКА всё спонтанно и делается по наитию – условно, с надеждой, а вдруг получится. Березуцкому предстоит ещё много работы над собой. «Зенит» знал, как выигрывать, а ЦСКА ещё не знает, как выигрывать такие матчи.

- Почему игра получилась малоинтересной?

- Согласен, что футбол был не очень смотрибельный, но по крайней мере мы знали, что это дерби, как говорится. ЦСКА против «Зенита» – большая вывеска. Но на самом деле мне больше понравился матч «Рубин» –«Динамо». Там футбол был более смотрибельный и открытый, была напряжённость: кто кого. «Зениту» сложно играть на два фронта. Питерцы понимают, что важен результат, и через несколько дней после «Мальмё» им нужно было собраться, чтобы биться с ЦСКА. Мне кажется, к «Зениту» календарь не очень благосклонен. Ему лучше было бы сыграть в такой ситуации с «Нижним Новгородом», а не с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Ташуев Чемпионат России Алексей Березуцкий РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
29 Ноября 2021 в 10:32
Почему то тому же Реалу не сложно играть на два фронта а нашему"газовому " чемпиону видите ли тяжело? Не понимаю таких отмазов
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29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
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