Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

- В предматчевых раскладах всё как обычно: в таких играх шансы 50 на 50. Поэтому «Зенит» не фаворит предстоящего дерби. Вчера от «Кубани» в ФНЛ тоже все ожидали победы, а «Олимп-Долгопрудный» выиграл у неё 2:0. Ждём в Дерби двух столиц красивую, искрометную и зрелищную игру. Ну и, конечно же, болеем за ЦСКА.

Ну и что с того, что «армейцы» не выигрывали на протяжении трёх матчей? Как раз сегодня пора прервать этот неудачный отрезок. Все серии когда-то заканчиваются – и выигрышные, и проигрышные. Матч будет одинаково принципиальным и для «Зенита», и для ЦСКА. Почему он должен быть для кого-то более принципиальным, а для кого-то – менее?