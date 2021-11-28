Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 272 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витюгов: «Нижний Новгород» играл очень глубоко, и вскрывать их было тяжело»

28 Ноября 2021 • 16:14 Комментировать
Нижний Новгород
0:0
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» (0:0) Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие у вас остались впечатления от этого матча?

- Впечатления от матча? Смешанные, наверное. Как бы одно очко - тоже очко, всё в копилку. Конечно, хотелось бы поделить на самом деле, сегодня была тяжелая игра, и не так много моментов создали ни мы, ни соперник. Поэтому, наверное, закономерная ничья. Повторюсь, уже в перерыве говорил, что «Нижний Новгород» глубоко сидел и оборонялся всей командой. В таких играх очень тяжело вскрывать соперника.

- Тем не менее, во втором тайме игра немного оживилась. Чего не хватило, чтобы забить?

- Чего не хватило? Не хватило моментов, ударов, подходов к воротам. Еще раз повторяюсь: «Нижний Новгород» играл очень глубоко, и вскрывать их было тяжело. Прежде всего, не хватило моментов, голевых моментов и ударов по воротам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Нижний Новгород Максим Витюгов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
Идет 7 минута Рубин 0:0 Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент Баринова прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «МЮ»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может сыграть за «Локомотив» в ближайшее время
16:26 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Ещё сильных морозов не было, поэтому поле находится в отличном состоянии»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Решили поставить тот же состав, который был на игре первого круга против «Рубина»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Витюгов: «Нижний Новгород» играл очень глубоко, и вскрывать их было тяжело»
16:04 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:56 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» удивили игрой без серьёзных моментов и голов
15:17 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» и «Динамо» выбрали составы на матч
13:59 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Ничью в прошлом туре надо пережить и идти дальше» 1
13:33 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» - 0:0 (завершён)
12:37 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев: «Я ни разу не обыгрывал «Зенит» - это очень больно»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Зенит» 1
10:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» намного лучше ЦСКА» 1
10:30 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «У ЦСКА есть шансы в матче с «Зенитом», каждый из игроков покажет свой максимум» 1
10:05 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Уфа» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем