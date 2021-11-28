Витюгов: «Нижний Новгород» играл очень глубоко, и вскрывать их было тяжело»

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» (0:0) Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие у вас остались впечатления от этого матча?

- Впечатления от матча? Смешанные, наверное. Как бы одно очко - тоже очко, всё в копилку. Конечно, хотелось бы поделить на самом деле, сегодня была тяжелая игра, и не так много моментов создали ни мы, ни соперник. Поэтому, наверное, закономерная ничья. Повторюсь, уже в перерыве говорил, что «Нижний Новгород» глубоко сидел и оборонялся всей командой. В таких играх очень тяжело вскрывать соперника.

- Тем не менее, во втором тайме игра немного оживилась. Чего не хватило, чтобы забить?

- Чего не хватило? Не хватило моментов, ударов, подходов к воротам. Еще раз повторяюсь: «Нижний Новгород» играл очень глубоко, и вскрывать их было тяжело. Прежде всего, не хватило моментов, голевых моментов и ударов по воротам.