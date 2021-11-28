«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» удивили игрой без серьёзных моментов и голов

Новички РПЛ, «Нижний Новгород» и «Крылья Советов», встретились в первом матче второго круга. Первая часть поединка была очень осторожной, и запомнился только полумомент самарского Бейла, который у линии вратарской не подстроился под мяч. У Кирилла Косарева был подобный шанс сразу после перерыва. Также в концовке Ричи Эннин пробил в соперника в выгодной ситуации. В ответ Сергей Пиняев выдал острый прострел, и Иван Сергеев едва не нанес удар.
В итоге не самые веселые нули. Команда Александра Кержакова прервала серию из пяти поражений, а самарцы не смогли ворваться в топ-4 РПЛ.
Протокол игры
Нигматуллин Артур • Козлов Алексей • Кечкеш Акош • Масоэро Лукас • Юлдошев Иброгимхалил • Каккоев Никита • Сулейманов Тимур 31' 63' ( Эннин Ричи ( 63') • Шарипов Альберт 64' 77' ( Балай Беким ( 77') • Калинский Николай • Берковский Илья 77' ( Сапета Александр ( 77') • Косарев Кирилл 56' ( Горбунов Игорь ( 56')
Запасные: Миладинович Иван • Анисимов Артур • Гоцук Кирилл • Синицын Андрей • Пенчиков Даниил
Ломаев Иван • Бегич Сильвие • Бейл Гленн • Солдатенков Александр • Горшков Юрий 42' 70' ( Якуба Денис ( 70') • Ежов Роман • Витюгов Максим • Зеффан Мехди • Зиньковский Антон 61' 77' ( Пиняев Сергей ( 77') • Сарвели Владислав 70' ( Глушенков Максим ( 70') • Сергеев Иван
Запасные: Бельтюков Данил • Прищепа Дмитрий • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Смирнов Данила • Божин Сергей • Цыпченко Дмитрий • Чернов Никита
28 ноября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).