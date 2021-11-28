«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» удивили игрой без серьёзных моментов и голов

Новички РПЛ, «Нижний Новгород» и «Крылья Советов», встретились в первом матче второго круга. Первая часть поединка была очень осторожной, и запомнился только полумомент самарского Бейла, который у линии вратарской не подстроился под мяч. У Кирилла Косарева был подобный шанс сразу после перерыва. Также в концовке Ричи Эннин пробил в соперника в выгодной ситуации. В ответ Сергей Пиняев выдал острый прострел, и Иван Сергеев едва не нанес удар.

В итоге не самые веселые нули. Команда Александра Кержакова прервала серию из пяти поражений, а самарцы не смогли ворваться в топ-4 РПЛ.