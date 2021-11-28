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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Ничью в прошлом туре надо пережить и идти дальше»

28 Ноября 2021 • 13:59 Комментировать (1)
Нижний Новгород
0:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С каким настроением команда  приехала в Нижний Новгород после обидной потери очков в прошлом туре?

- На протяжении сезона всегда будут моменты, когда ты что-то упустил, что-то такое спорное получил. Поэтому это всё надо пережить  и идти дальше. Это в нашем случае наша реакция должна быть на ничью в прошлом туре. Настроение? Нам всегда нужны очки, желательно, чтобы мы играли в хороший футбол. Думаю, что сейчас вот достаточно хорошая погода для этого времени года и состояние. Игра должна получиться.

- Два основных опорных полузащитника сегодня будут отсутствовать. Как будете выходить из этой ситуации?

- Будем выходить за счет внутренних резервов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
28 Ноября 2021 в 15:29
Осинькин, достоин уважения, из ничего - создал команду. Думаю, он всем доказал, что готов тренировать команду более высокого уровня.
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окончен Нижний Новгород 0:0 Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
Идет 7 минута Рубин 0:0 Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
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