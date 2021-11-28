Осинькин: «Ничью в прошлом туре надо пережить и идти дальше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С каким настроением команда приехала в Нижний Новгород после обидной потери очков в прошлом туре?

- На протяжении сезона всегда будут моменты, когда ты что-то упустил, что-то такое спорное получил. Поэтому это всё надо пережить и идти дальше. Это в нашем случае наша реакция должна быть на ничью в прошлом туре. Настроение? Нам всегда нужны очки, желательно, чтобы мы играли в хороший футбол. Думаю, что сейчас вот достаточно хорошая погода для этого времени года и состояние. Игра должна получиться.

- Два основных опорных полузащитника сегодня будут отсутствовать. Как будете выходить из этой ситуации?

- Будем выходить за счет внутренних резервов.