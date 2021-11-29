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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Команде Валерия Карпина стоит готовиться к серии пенальти: Польша и Россия чаще всего играли вничью

29 Ноября 2021 • 07:23 Комментировать
На днях стал известен путь сборной России в отборочных матчах чемпионата мира в Катаре. Первым соперником национальной команды стала сборная Польши. Изначально у Левандовски и Ко было немного шансов стать первыми в своей отборочной группе. Слишком уж сильна Англия. Однако поляки и сами упустили свою возможность, проиграв дома Венгрии. В итоге их чуть не обошла Албания в борьбе за плей-офф отборочного турнира. Шансы сборной России и Польши на проход в финал «турнира четырёх» с участием Швеции и Чехии уже успели оценить многие эксперты. Мы же вспомним, как играла с «белыми орлами» сборная России в своей недолгой истории.
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Заглянем в историю поглубже. Сборная СССР встречалась с командой Польши 16 раз, имея при этом положительную статистику личных встреч +10=3-3 при разнице мячей 30:11. История противостояния сборных началась в июне 1957 года, когда команда Советского Союза не оставила шансов своему сопернику, обыграв его со счётом 3:0 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1958. Самый крупный счёт был отмечен в товарищеской встрече в мае 1960 года. СССР обыграл поляков 7:1. Стоит отметить, что в решающие моменты сборная Польши умела собраться. Нулевая ничья на чемпионате 1982 года и победа на Олимпийских играх 1972 года тому подтверждение.

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Однако вся перечисленная выше история противостояний была очень давно, когда большая часть наших читателей ещё даже не родилась. В современной истории Россия и Польша встречались всего пять раз, имея абсолютно равную статистику матчей +1=3=-1 при разнице мячей 7:7.

01.06.2021, Польша – Россия 1:1 (1:1), голы: Караваев,

21. 12.06.2012, Польша – Россия 1:1 (0:1) голы: Дзагоев, 37.

22.08.2007, Россия – Польша 2:2 (2:0) голы: Сычёв, 21; Павлюченко 34.

27.05.1998, Польша – Россия 3:1 (1:1) голы: Герасименко, 8.

02.06.1996, Россия – Польша 2:0 (1:0) голы: Ковтун, 21; Бесчастных, 73.

 

Впервые команды сошлись лицом к лицу в июне 1996 года в товарищеской встрече на стадионе «Динамо». Голы Юрия Ковтуна и Владимира Бесчастных в каждом из таймов решили исход поединка. Через два года настала очередь поляков принимать у себя нашу команду. Матч состоялся в Хожуве на стадионе «Шлёнски». Россия забила быстрый гол на восьмой минуте, отличился Герасименко, но к этому моменту в воротах Филимонова уже побывал мяч от Тжечака. Во втором тайме Хайто оформил дубль и принёс первую и пока последнюю победу полякам над сборной России.

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Следующую встречу, и вновь товарищескую, пришлось ждать почти 10 лет. Команда Гуса Хиддинка была в ожидании решающих матчей в отборочном цикле чемпионата Европы 2008, поэтому провела два разных тайма. В первом россияне не оставили шансов на успех полякам, а во втором дважды пропустили с пенальти. Сначала у «белых орлов» отличился Кшиновек, следом Блащиковски. Единственная официальная игра с Польшей состоялась летом 2012 года на чемпионате Европы. Гол Дзагоева за восемь минут до конца первого тайма должен был стать победным и вывести нашу команду в плей-офф главного турнира Старого Света. Однако Блащиковски точным ударом в дальний угол ворот Малафеева отправил сборную России пытать счастье в заключительной игре группового этапа с Грецией. Гол Карагуниса похоронил наши очередные надежды, но это уже другая история… Последний очный поединок с поляками состоялся совсем недавно. При подготовке к чемпионату Европы 2020 коллектив Станислава Черчесова в третий раз за всю историю очных противостояний сыграл вничью. Даже статистика очных матчей подтверждает, что Польша и Россия – два равных соперника. Любопытно, что Валерий Карпин ни разу не играл против поляков ни как игрок, ни как тренер. Надеемся, что дебют у него будет удачным. И, конечно, стоит тренировать исполнение 11-метровых. Если статистика не врёт, то, похоже, они понадобятся.

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Константин Лицин

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Роман Павлюченко Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Сычёв Сборная Польши Алан Дзагоев Вячеслав Караваев
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