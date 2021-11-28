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Умер болельщик «Спартака» Александр Градский

28 Ноября 2021 • 09:41 Комментировать

Ушел из жизни известный российский артист Александр Градский, который являлся давним болельщиком московского «Спартака». 72-летний певец скончался в ночь с 27 на 28 ноября.

Пресс-служба «красно-белых» выразила соболезнования в связи с кончиной Градского.

«Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», - гласит сообщение столичного клуба в твиттер-аккаунте.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» также выражает соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Градский
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