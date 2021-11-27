Глушаков рассказал о ситуации с задержкой зарплат в «Химках»

Недавно появилась информация, что «Химки» испытывают некие финансовые трудности, из-за которых клуб задерживает зарплату своим футболистам. Полузащитник команды Денис Глушаков рассказал, так ли это на самом деле.

Игрок признал, что подобная проблема действительно есть, но она не столь критичная. «Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки и в Европе они есть», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что несмотря на различные слухи вокруг клуба, «Химки» на домашнем поле сумели проявить характер и в текущем отобрать очки у одного из лидеров чемпионата, «Краснодара».