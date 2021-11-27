Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков рассказал о ситуации с задержкой зарплат в «Химках»

27 Ноября 2021 • 22:30 Комментировать
Химки
3:3
Краснодар
окончен

Недавно появилась информация, что «Химки» испытывают некие финансовые трудности, из-за которых клуб задерживает зарплату своим футболистам. Полузащитник команды Денис Глушаков рассказал, так ли это на самом деле.

Игрок признал, что подобная проблема действительно есть, но она не столь критичная. «Я бы не сказал, что такие большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки и в Европе они есть», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что несмотря на различные слухи вокруг клуба, «Химки» на домашнем поле сумели проявить характер и в текущем отобрать очки у одного из лидеров чемпионата, «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 2:0 Ростов
окончен Химки 3:3 Краснодар
28.11  14:00 Нижний Новгород ... Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
28.11  16:30 Рубин ... Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
22:30 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал о ситуации с задержкой зарплат в «Химках»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Боевая драматичная ничья «Химок» с «Краснодаром» - видео видео
21:37 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Увидели, что у команды есть характер, что она хотела победить»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Такие матчи нельзя отпускать»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Думали, что сейчас докатим на полуспущенных до победы, не прилагая каких-то усилий»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Кабелла поблагодарил Сафонова после ничьей с «Химками»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы Журова: «Большинство российских молодых футболистов необразованны, в СССР такого не было» 4
20:02 · Россия. ФНЛ
«Балтика» с «КАМАЗом» не забивали в последнем матче ФНЛ в 2021 году
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не реализовал 5 из 9 пенальти в текущем сезоне
19:38 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба получил травму в матче с «Химками»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» переиграл «Ростов» - видео
19:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «У Глушакова проблемы давно уже есть, поэтому бережём пока»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас достаточно опытная команда, чтобы заменить Сперцяна»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Я бы не стал хлопать в ладоши»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Вроде неплохо играли, поэтому двоякое впечатление»
Все новости
Рекомендуем