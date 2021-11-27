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Черевченко: «Увидели, что у команды есть характер, что она хотела победить»

27 Ноября 2021 • 21:37 Комментировать
Химки
3:3
Краснодар
окончен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень качельная получилась игра, «Химки» сначала уступали, а потом два раза вели. Как вы считаете, «Химки» сегодня набрали одно очко или два потеряли?

- Тяжело сказать, хорошо, что так закончили, потому что, во-первых, у нас Идову сегодня сыграл на трех позициях. Много повреждений, не знаю, с чем они связаны. Там мышечные травмы, это нехорошо. Много футболистов вышли играть не на своих позициях. Поэтому 3:3, я думаю, закономерный счет.

- Замены Баженова и Стойиновича в перерыве - как раз следствие травм?

- Баженов себя плохо чувствовал перед игрой,  а у Душана был дискомфорт.

- За счет чего у «Химок» получилось так выглядеть во втором тайме?

- За счет характера, мы увидели, что у команды есть характер, что она хотела победить. Я думаю, что третий гол пропустили, который нельзя было пропускать. В простой ситуации потеряли игрока. Это невнимание, а может уже усталость сказалась. А так, я очень доволен ребятами, потому что я их долго не видел.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
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