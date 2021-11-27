Глушаков: «Такие матчи нельзя отпускать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Это приобретение, одно очко, против «Краснодара» при такой игре, или это сродни поражению?

- Я думаю, что можно с поражением сравнить и с победой, но хорошо, что команда переключилась во втором тайме психологически, пошла вперед, не боясь, это самое главное. Надо вот так играть, поувереннее, не терять голову и не делать, наверное, ошибок, которые приводят к голам в свои ворота. Такие матчи нельзя отпускать. Я провел один тайм, хотя неделю не тренировался, тяжеловато.

- Вы вышли во втором тайме, возможно, благодаря вам игра «Химок» улучшилась. Какие ваши именно персональные были цели? Что можете рассказать?

- Ребят завести, наверное, своей игрой, своим желанием, так как я вчера только первую тренировку провел, одну. Желания вагон, но силенок не хватает, наверное. Обострить больше, чтобы атаковали, так как надо было отыгрываться. Такова была задача - забить и отыграться. Мы забили, отыгрались и могли даже выигрывать, но, к сожалению, ничья. Одно очко в кармане. С «Краснодаром» дома и на выезде сыграли, четыре очка набрали, это неплохой показатель. Впереди две игры, и мысли надо уже переключать на два важных матча.