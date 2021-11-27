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Ганчаренко: «Думали, что сейчас докатим на полуспущенных до победы, не прилагая каких-то усилий»

27 Ноября 2021 • 21:25 Комментировать
Химки
3:3
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вели в счете после первого тайма, начинается тайм второй, и за две минуты буквально пропускаете два гола. С чем связан этот мгновенный провал «Краснодара» в начале тайма?

- Мы безобразно просто играли во втором тайме, надо говорить как есть. У нас не было движения. Мы думали, что сейчас докатим на полуспущенных до победы, не прилагая каких-то усилий. Безобразный наш второй тайм, потому что мы думали, что соперник сдался. «Химки» вышли и изменили свое отношение к игре. Реакция на то, что мы начали проигрывать, мы сразу ускорили игру, быстрее забегали, начали делать передачи, начало что-то получаться. Но то, что мы делали, это вообще ни в какие рамки не лезет, потому что три мяча пропустить - это очень много.

- У вас есть объяснение, почему изменилось отношение к игре?

- Сложно сказать, потому что опытные ребята. Один выключился из одного эпизода, второй - из второго, и пошла цепная реакция. Она передается на всех, ты совершаешь какие-то простые ошибки, потому что может быть все-таки поле было достаточно сложное в плане контроля мяча,  потому что просты передачи порой делали в никуда. Это тоже могло быть проблемой для нас.

- Как вы считаете, если в первом тайме Крыховяк забил бы пенальти и счет стал 2:0, «Краснодар» не упустил бы победу?

- Пенальти - это вообще  наша какая-то беда, потому столько пенальти не забить… Много игроков, которые уже не забили пенальти.

- Есть уже информация по Кордобе, что с ним?

- Пока еще нет, но боюсь, что он в этом году уже не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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