Кабелла поблагодарил Сафонова после ничьей с «Химками»

Лучший футболист матча «Химки» - «Краснодар» (3:3) Реми Кабелла поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм достаточно неплохо провели, а во втором вначале немного потеряли свою игру. Получилось, что пропустили два гола. На таком уровне мы должны были быть готовы к любому развитию событий. Все-таки мы потеряли два очка сегодня, к сожалению.

- Поле и погода каким-то образом сегодня сказались?

- Нет, ни в коем случае, потому что погода и поле были одинаковыми для обеих команд. Я также хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить нашего голкипера Сафонова, который сегодня был на высоте и не позволил нам проиграть этот матч. Да, мы потеряли два очка действительно, но не проиграли матч. Нам нужно побеждать дальше, чтобы оставаться наверху таблицы РПЛ.