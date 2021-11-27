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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиршество голов и эпидемия травм: «Химки» и «Краснодар» устроили знатную перестрелку

27 Ноября 2021 • 20:56 Комментировать
Химки
3:3
Краснодар
окончен

Субботнюю программу шестнадцатого тура РПЛ закрывали «Химки» и «Краснодар».

Протокол игры  
Химки 3:3 Краснодар
    6' Классон Виктор (0:1)
(1:1) Набиуллин Эльмир 54'    
(2:1) Глушаков Денис 56'    
    67' Кабелла Реми (2:2)
(3:2) Долгов Александр 71'    
    80' Ильин Владимир (3:3)
Лантратов Илья Стойинович Душан   46' (Данилкин Егор (   46') Тихий Дмитрий Филин Александр   59'   65' (Долгов Александр (   65') Боженов Кирилл   46' (Глушаков Денис (   46') Трошечкин Александр Идову Брайн Набиуллин Эльмир Кухарчук Илья   82' (Давидян Давид (   82') Адеми Кемаль Мирзов Резиуан
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Садыгов Илья Сабович Бесард Сычёв Виталий
Сафонов Матвей Петров Сергей   72' (Спайич Урош (   72') Кайо Силва Сорокин Егор Де Вильена Тонни   66' (Чернов Евгений (   66') Черников Александр   90' Крыховяк Гжегож Кабелла Реми Классон Виктор Ионов Алексей   66' (Кривцов Никита (   66') Кордоба Джон   31' (Ильин Владимир (   31')
Запасные: Мартынович Александр Стрельник Михаил Городов Евгений Стоцкий Дмитрий
27 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

«Краснодар» – команда противоречивая. И клуб противоречивый. Несмотря на большие возможности, за самые высокие места он почему-то не борется. Но в прошлом сезоне у «быков» дела шли ещё хуже. Тогда они тоже играли в гостях с «Химками» в конце ноября в шестнадцатом туре – и проиграли 0:1. Но если к тому матчу «чёрно-зелёные» подходили с плохой серией, то сейчас – на фоне победы недельной давности над «Спартаком».

Интересно, что во втором туре нынешнего чемпионата «Краснодар» уступил «Химкам» со счётом 0:1 дома, а в сентябре прошлого года разгромил подмосковную команду в родных стенах 7:2. Что касается выступлений «Химок» на продолжительной дистанции, то в прошлом сезоне они начали за упокой, а продолжили за здравие, а в текущем пока за здравие играть не начали.

В отчётном матче краснодарцы провели хороший старт. Не показав ничего выдающегося, гости поразили чужие ворота на пятой минуте. Всё оказалось хорошо разыграно: Кордоба прострелил слева направо, и Классон без проблем замкнул эту передачу, ставшую ассистом. Но поведя в счёте, «быки» успокоились. Какой-то красивой инициативной игры в исполнении «чёрно-зелёных» не наблюдалось, хотя такой стиль объявлен визитной карточкой «Краснодара».

В общем, шла не тягучая, но безмоментная игра, за исключением спасения Сафонова после удара Трошечкина. «Химки» сами не любят заниматься позиционной атакой, а приходилось им это делать. Маховик событий на поле стал раскручиваться в окружении тридцатой минуты. Кордоба потянул заднюю поверхность бедра – возможно, для него непривычна слабоплюсовая температура. Заменил колумбийского форварда Ильин.

Вскоре Крыховяк заработал пенальти, оказавшись уроненным Набиуллиным. Однако с пенальти сам авторитетный пострадавший пробил плохо – низом чуть левее створа. Лантратов упал туда, куда нужно, и отразил этот мяч. Значит, «Краснодар» не забил уже пятый пенальти в текущем сезоне. Это как раз в стиле «быков» – упускать свои хорошие возможности.

В целом, несмотря на забитый гол и заработанный пенальти, «Краснодар», выражаясь футбольным сленгом, возил тачку. «Чёрно-зелёные» будто отбывали повинность и ждали финального свистка. И закономерно было наказаны за такое отношение к делу. Через несколько минут после перерыва химчане устроили «быкам» ледяной душ в и так не тёплую погоду.

Кухарчук записал на свой счёт два голевых паса. Набиуллин с его подачи результативно кивнул в правый угол, а Глушаков обводящим образом послал мяч в левый угол после неторопливой стеночки понятно с кем. Показательно, что в обоих случаях защитники гостей стояли как вкопанные и не мешали соперникам наносить разящие удары.

Почуяв, что дело труба, гости взяли мяч под контроль и вспомнили про свою атакующую философию. В середине тайма пошёл обмен голами. Классон хорошенько выкатил на ход Кабелле, который продлил снаряд в область дальнего угла (2:2). Тем не менее «Химки» не расстроились и быстро вернули себе превосходство в счёте. Мирзов, кажется, всё-таки сохранил мяч в поле, когда делал прострел, и заработал угловой. Адеми исполнил корнер, сфера прилетела к дальней штанге, а Долгов там забил из-под пассивного Кайо (3:2).

И это ещё не всё было. Кабелла навесил с левого фланга, а Ильин головой подправил мяч к дальнему углу (3:3). В оставшиеся десять с небольшим минут команды могли забивать ещё. Краснодарцы атаковали больше, но химчане не полностью закрывались, им ведь победа тоже требовалась.Крыховяк сам зацепился об ногу Идову в чужой штрафной, поэтому пенальти не был назначен правильно. Удар Данилкина где-то с линии штрафной потащил Сафонов.

Этот насыщенный матч, ставший 400-м проведённым на «Арене Химки», завершился ключевыми цифрами 3:3. По три гола в каждые ворота плюс ещё три травмы, наверняка связанные с погодными условиями (помимо Кордобы, вынужденно были заменены Филин и Кухарчук).«Краснодар» всё-таки перевернул эту игру в свою фирменную фееричную стезю (сам играл и другим давал) и в своём же стиле потерял два очкам там, где терять их, по идее, не должен был.

Кирилл Иванцов

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