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Депутат Госдумы Журова: «Большинство российских молодых футболистов необразованны, в СССР такого не было»

27 Ноября 2021 • 20:11 Комментировать (4)

Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова обратила свое внимание на уровень образованности молодых российских футболистов. По ее словам, большинство из них не уделяют внимания учебе, посчитав себя «звездами».

«Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Угадайте, что делает лыжник, приходя домой после тренировки? Отдыхает и занимается учебой. А футболист, когда приходит домой, идет тусить в клубы. В СССР такого не было, было много образованных спортсменов», - поделилась Журова своим мнением в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого она отметила, что при желании у каждого есть возможность совмещать карьеру в футболе и саморазвитие. Также она подчеркнула, что учиться отказываются уже дети в возрасте 10-12 лет, так как надеются пробиться в большой спорт и зарабатывать огромные деньги без образования.

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Евро-Футбол.Ру,
Светлана Журова
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Abaika
27 Ноября 2021 в 21:12
Про таких, как Журова говорят, если выдвинешь, потом не задвинешь.
779
27 Ноября 2021 в 21:01
А ещё в СССР мнения идиоток обычно не были достоянием общественности.
NOBODY
27 Ноября 2021 в 20:52
а если заменить в этих словах "футболисты" на "депутаты думы"......??
Crocodile
27 Ноября 2021 в 20:48
ой да жеш. и кухарки вправлялы государством.
п.с. нужно скромно отметить, шо ЙэГэ это то ещё угэ.
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