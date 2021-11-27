Депутат Госдумы Журова: «Большинство российских молодых футболистов необразованны, в СССР такого не было»

Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова обратила свое внимание на уровень образованности молодых российских футболистов. По ее словам, большинство из них не уделяют внимания учебе, посчитав себя «звездами».

«Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Угадайте, что делает лыжник, приходя домой после тренировки? Отдыхает и занимается учебой. А футболист, когда приходит домой, идет тусить в клубы. В СССР такого не было, было много образованных спортсменов», - поделилась Журова своим мнением в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого она отметила, что при желании у каждого есть возможность совмещать карьеру в футболе и саморазвитие. Также она подчеркнула, что учиться отказываются уже дети в возрасте 10-12 лет, так как надеются пробиться в большой спорт и зарабатывать огромные деньги без образования.