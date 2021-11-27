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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не реализовал 5 из 9 пенальти в текущем сезоне

27 Ноября 2021 • 19:51 Комментировать

Несмотря на отсутствие своего основного нападающего Джона Кордобы, который получил повреждение по ходу встречи, «Краснодару» под занавес первого тайма удалось заработать пенальти в матче против «Химок». Но, удвоить преимущество в счете «быки» не смогли – удар Гжегожа Крыховяка с отметки отразил вратарь Илья Лантратов.

Примечательно, что в пользу подопечных Виктора Ганчаренко был назначен уже девятый пенальти в текущем сезоне - они реализовали лишь четыре подобных возможности. Таким образом, процент удачно исполненных 11-метровых «Краснодаром» составляет менее 50%.

Напомним, что на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, где есть возможность проследить за развитием дальнейших событий на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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