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Форвард «Краснодара» Кордоба получил травму в матче с «Химками»

27 Ноября 2021 • 19:38 Комментировать
Химки
3:3
Краснодар
окончен

Неприятный эпизод для болельщиков и тренерского штаба «Краснодара» случился в середине первого тайма матча с «Химками» - нападающий команды Джон Кордоба не смог продолжить поединок из-за повреждения задней поверхности бедра, попросив замену.

Вместо колумбийского игрока на 31-й минуте на поле вышел Владимир Ильин.

Стоит добавить, что Кордоба на данный момент является лучшим бомбардиром в составе «быков» - на его счету уже семь забитых голов во всех турнирах. Примечательно, что именно он отдал передачу на Виктора Классона, когда тот открывал счет в данной встрече.

К слову, пока этот удар оказался единственным точным в исполнении обеих команд. Проследить за тем, удастся ли «Химкам» отыграться, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Джон Кордоба
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