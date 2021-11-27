Черевченко: «У Глушакова проблемы давно уже есть, поэтому бережём пока»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Химок» уже достаточно длинный отрезок без побед. Сегодня игра с командой из верхней части таблицы. Расскажите о настроении в составе «Химок», нет ли каких-то упаднических настроений? Учитывая, что с трудом набираете очки, и сегодня соперник более высокого класса.

- Настроение хорошее у команды, мы хорошо поработали в недельном цикле, так что по настрою проблем не будет.

- Сегодня Дагерстол не играет из-за дисквалификации. Трошечкин и Идову в центре поля, наверняка, неделю наигрывали этот вариант. Насколько довольны тем, как эта пара сыгралась?

- Понимаете, тренировка и игра - это две большие разницы. Игра покажет, как сработались ребята, как они готовы к этой игре конкретно.

- Глушаков сегодня опять вне основы. Дело в травме или по игровым причинам не попадает в состав?

- Только вчера тренировку провел с командой. У него проблемы давно уже есть, поэтому бережем пока.