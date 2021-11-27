Ганчаренко: «У нас достаточно опытная команда, чтобы заменить Сперцяна»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- До победы над «Спартаком» три подряд поражения было у «Краснодара», одно в Кубке, два в чемпионате. Насколько сказалась эмоционально победа над «Спартаком», она добавила какого-то импульса перед сегодняшней игрой?

- Конечно, команда в хорошем состоянии находится, в эмоциональном и физическом. Понятно, что это позволяет заглядывать в будущее и смотреть, что там в таблице делается.

- Сперцяна сегодня нет из-за перебора карточек. Это важный игрок для комбинационной игры вашей команды. Кто по функционалу сегодня должен его заменить?

- Реми Кабелла вполне может. Понятно, что нам сейчас тяжело заменить Сперцяна, потому что он очень хороший объем работы делает. Нужные открывания для нас делает, но у нас достаточно опытная команда, чтобы заменить его.