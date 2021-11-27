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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч РПЛ - Глушаков в запасе

27 Ноября 2021 • 18:06 Комментировать
Химки
0:1
Краснодар
1-й тайм

В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги в очной встрече выяснять отношения будут «Химки» и «Краснодар». Хозяевам поля необходимо набирать очки, чтобы выбираться из зоны вылета, а «быки» продолжают погоню за лидерами турнирной таблицы.

Оба наставника уже определились со стартовыми составами на поединок. Примечательно, что в основе «Химок» не оказалось Дениса Глушакова. Что касается «Краснодара», то тренерский штаб продолжает доверять место на острие атак нападающему Джону Кордобе.

Полный список игроков, которые выйдут с первых минут, выглядит следующим образом:

«Химки»: Лантартов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Адеми

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла, Кордоба

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.  

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Химки Краснодар
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окончен Урал 1:1 Сочи
окончен Ахмат 2:0 Ростов
Идет 25 минута Химки 0:1 Краснодар 5.4 3.75 1.7
28.11  14:00 Нижний Новгород ... Крылья Советов 3.45 3.45 2.17
28.11  16:30 Рубин ... Динамо Москва 3.15 3.45 2.32
28.11  20:00 ЦСКА Москва ... Зенит 3.75 3.75 1.97
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