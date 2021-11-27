«Химки» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч РПЛ - Глушаков в запасе

В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги в очной встрече выяснять отношения будут «Химки» и «Краснодар». Хозяевам поля необходимо набирать очки, чтобы выбираться из зоны вылета, а «быки» продолжают погоню за лидерами турнирной таблицы.

Оба наставника уже определились со стартовыми составами на поединок. Примечательно, что в основе «Химок» не оказалось Дениса Глушакова. Что касается «Краснодара», то тренерский штаб продолжает доверять место на острие атак нападающему Джону Кордобе.

Полный список игроков, которые выйдут с первых минут, выглядит следующим образом:

«Химки»: Лантартов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Адеми

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла, Кордоба

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.