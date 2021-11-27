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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренерский штаб ЦСКА хочет видеть в команде Вагнера Лава

27 Ноября 2021 • 15:52 Комментировать

Опытный бразильский форвард Вагнер Лав, попрощавшийся с «Кайратом», может вернуться в российскую Премьер-лигу. Об этом рапортует Metaratings.ru.

Подписать 37-летнего футболиста может московский ЦСКА, за который Вагнер выступал в свои лучшие годы. Источник отмечает, что тренерский штаб «армейцев» высказался в поддержку этой сделки. Впрочем, окончательный вердикт по трансферу вынесет руководство столичного клуба.

Лав выступал за москвичей с 2004 по 2012 год, а также во второй части сезона-2012/2013. В составе «армейской» команды бразилец отметился 124 забитыми мячами и 53 голевыми передачами в 259 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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