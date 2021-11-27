Экс-форвард «Спартака» Ари может вернуться в РПЛ

Опытный бразильский форвард Ари может вернуться в российскую Премьер-лигу. Об этом поведал агент игрока Оливер Кабрера в интервью Sport24.

В беседе с журналистами представитель Ари заявил, что в настоящий момент 35-летний нападающий находится в хороших кондициях. Кабрера подчеркнул, что не исключает переезда своего клиента в Россию грядущей зимой.

Напомним, что последним местом работы опытного голеадора был «Краснодар». Стороны прекратили сотрудничество по окончании сезона-2020/2021.

Также Ари известен в чемпионате России по выступлениям за «Локомотив» и «Спартак».