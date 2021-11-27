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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Враги на поле, друзья вне его или так бывает не всегда

27 Ноября 2021 • 08:18 Комментировать (2)

Рукопожатие как символ или ритуал приветствия (прощания) появилось очень давно. Принято считать, что этот обряд проводили рыцари, по традиции демонстрируя таким образом своему собеседнику, что у них в руках нет оружия. Однако первые упоминания о рукопожатии были ещё у древних греков, которые изображали этот жест в своих произведениях изобразительного искусства. В спорте руку жмут регулярно, как до, так и после соревнования: в течение игры вы враги, а вне её – друзья, причём достаточно часто даже лучшие.

Рукопожатие в спорте стало символом уважения – прежде всего к себе как к победителю или проигравшему, ведь известно, что нужно благодарно принимать любой результат. Однако, видимо, не каждый тренер, особенно темпераментный, готов проделывать этот ритуал. Да, с появлением в нашей жизни COVID-19 руки стали жать реже, но придумали «отбивать кулаками или локтями». Но даже этого решил не делать Лучано Спалетти, вызвавший лишь улыбку недоумения у Руя Витории.

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История уже всем известна. Сразу после победного матча Руй Витория направился в сторону Лучано Спалетти, чтобы пожать ему руку. Итальянец демонстративно стал отнекиваться. Спалетти на послематчевой пресс-конференции пытался сослаться на то, что наставник «Спартака» не пожал ему руку до игры, на что Витория отреагировал однозначно: «Руки ему больше не подам». Получилось весьма забавно, но виноват, похоже, итальянец, который просто невероятно расстроился из-за второго поражения от «Спартака». Будет ли продолжение этой истории?

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Вообще в футболе достаточно часто случается, что игроки не жмут друг другу руку. АПЛ и вовсе убрала этот ритуал до начала матчей, ссылаясь на пандемию. Но в другой жизни, когда о ковиде и слыхом не слыхивали, руки не пожимали по вполне объяснимым причинам. Наверное, самая знаменитая история – это взаимоотношения Уэйна Бриджа и Джона Терри. Капитан сборной Англии и «Челси», не состоявшийся игрок московского «Спартака» Терри оказался любителем подруг своих одноклубников. После близких отношений с гражданской женой Бриджа последний не стал подавать руки Терри в момент матча команды Романа Абрамовича и «Манчестер Сити». С той поры прошло уже десять лет, но игроки так и не разговаривают друг с другом.

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В 2006 году Руни и Роналду повздорили на чемпионате мира. Во время матча 1/4 финала Англия – Португалия Руни нанёс португальцу Рикарду Карвальо удар ногой в пах, а Роналду активно убеждал арбитра показать англичанину красную карточку. Удаление Руни всё же заслужил, но после игры резко высказался о своём португальском одноклубнике. Даже после завершения мундиаля игроки не сразу пришли к примирению. На одной из совместных тренировок, в ходе которой представители «Манчестер Юнайтед» всячески хотели помирить своих лидеров, добиться их рукопожатия так и не удалось.

Достаточно часто игроки не жмут руку наставнику, выражая тем самым своё негодование произведённой заменой. В подобном был замечен Лионель Месси. Однако наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не стал раздувать из этого скандал, сумев обо всём договориться со своим лидером с глазу на глаз. Похоже, что этот метод работает безупречно – нужно лишь высказать друг другу свои пожелания и максимально понять собеседника. В таком случае успех возвращения хороших отношений гарантирован. Если, конечно, они вам нужны.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси Лучано Спаллетти Руй Витория
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