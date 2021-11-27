Враги на поле, друзья вне его или так бывает не всегда

Рукопожатие как символ или ритуал приветствия (прощания) появилось очень давно. Принято считать, что этот обряд проводили рыцари, по традиции демонстрируя таким образом своему собеседнику, что у них в руках нет оружия. Однако первые упоминания о рукопожатии были ещё у древних греков, которые изображали этот жест в своих произведениях изобразительного искусства. В спорте руку жмут регулярно, как до, так и после соревнования: в течение игры вы враги, а вне её – друзья, причём достаточно часто даже лучшие.

Рукопожатие в спорте стало символом уважения – прежде всего к себе как к победителю или проигравшему, ведь известно, что нужно благодарно принимать любой результат. Однако, видимо, не каждый тренер, особенно темпераментный, готов проделывать этот ритуал. Да, с появлением в нашей жизни COVID-19 руки стали жать реже, но придумали «отбивать кулаками или локтями». Но даже этого решил не делать Лучано Спалетти, вызвавший лишь улыбку недоумения у Руя Витории.

История уже всем известна. Сразу после победного матча Руй Витория направился в сторону Лучано Спалетти, чтобы пожать ему руку. Итальянец демонстративно стал отнекиваться. Спалетти на послематчевой пресс-конференции пытался сослаться на то, что наставник «Спартака» не пожал ему руку до игры, на что Витория отреагировал однозначно: «Руки ему больше не подам». Получилось весьма забавно, но виноват, похоже, итальянец, который просто невероятно расстроился из-за второго поражения от «Спартака». Будет ли продолжение этой истории?

Вообще в футболе достаточно часто случается, что игроки не жмут друг другу руку. АПЛ и вовсе убрала этот ритуал до начала матчей, ссылаясь на пандемию. Но в другой жизни, когда о ковиде и слыхом не слыхивали, руки не пожимали по вполне объяснимым причинам. Наверное, самая знаменитая история – это взаимоотношения Уэйна Бриджа и Джона Терри. Капитан сборной Англии и «Челси», не состоявшийся игрок московского «Спартака» Терри оказался любителем подруг своих одноклубников. После близких отношений с гражданской женой Бриджа последний не стал подавать руки Терри в момент матча команды Романа Абрамовича и «Манчестер Сити». С той поры прошло уже десять лет, но игроки так и не разговаривают друг с другом.

В 2006 году Руни и Роналду повздорили на чемпионате мира. Во время матча 1/4 финала Англия – Португалия Руни нанёс португальцу Рикарду Карвальо удар ногой в пах, а Роналду активно убеждал арбитра показать англичанину красную карточку. Удаление Руни всё же заслужил, но после игры резко высказался о своём португальском одноклубнике. Даже после завершения мундиаля игроки не сразу пришли к примирению. На одной из совместных тренировок, в ходе которой представители «Манчестер Юнайтед» всячески хотели помирить своих лидеров, добиться их рукопожатия так и не удалось.

Достаточно часто игроки не жмут руку наставнику, выражая тем самым своё негодование произведённой заменой. В подобном был замечен Лионель Месси. Однако наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не стал раздувать из этого скандал, сумев обо всём договориться со своим лидером с глазу на глаз. Похоже, что этот метод работает безупречно – нужно лишь высказать друг другу свои пожелания и максимально понять собеседника. В таком случае успех возвращения хороших отношений гарантирован. Если, конечно, они вам нужны.

Константин Лицин