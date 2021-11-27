Он отказался от киевского «Динамо» в пользу Лобановского: Не стало великого Германа Зонина

Печальная весть пришла вечером 26 ноября. В возрасте 95 лет ушёл из жизни заслуженный тренер СССР Герман Зонин. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом удивительном человеке.

Зонин – глыба советского тренерского цеха. Самым сильным футбольным наставником эпохи СССР зачастую называют Валерия Лобановского, восемь раз приводившего киевское «Динамо» к золотым медалям чемпионата страны. Мы ни в коем случае не умаляем заслуг Валерия Васильевича, но знаете ли вы, что Лобановский во многом позаимствовал свою методику тренировок именно у Зонина?

В 1972 году Герман Семёнович сделал чемпионом СССР ворошиловградскую (луганскую) «Зарю». На тот момент это был первый случай, когда чемпионат выиграла команда не из столицы союзной республики. И Зонина приглашали главным тренером в киевское «Динамо», но он предложил вместо себя кандидатуру тогдашнего наставника «Днепра» Лобановского. По словам самого Зонина, он не мог подставить «Зенит», поскольку уже дал ему слово, что возглавит его. Это ли не пример порядочности, которой так не хватает в современном футболе?

Родился Герман Семёнович в Казани и на заре игровой карьеры выступал за местное «Динамо». Потом переехал в Ленинград, где играл за «Динамо» и «Трудовые резервы», был мощным и неуступчивым защитником. Но основных профессиональных успехов Зонин добился впоследствии как тренер. Высшей точкой его карьеры стало чемпионство с «Зарёй», однако в том же «Зените» он открыл дорогу в большой футбол Давыдову и Мельникову, а в тбилисском «Динамо» – Цвейбе и Кецбае. Не всем же штамповать титулы – у Германа Семёновича был свой путь и своя стезя. Как и у любого талантливого человека.

Главной фишкой Зонина являлся научный подход к футболу. Это сейчас кучей аналитиков в футбольных клубах никого не удивишь, а в шестидесятых-семидесятых годах всё это было в новинку. Также Зонин преподавал на кафедре футбола в НГУ имени Лесгафта, делился своими наработками и богатым опытом со студентами. А о тренировках Германа Семёновича слагают легенды. Говорят, что кредо Зонина звучало так: «Только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать».

Как тренер Зонин был жёстким и не терпел возражений, но это ведь нормально для спортивного наставника, тем более в то время. Он устанавливал в своих командах беспрекословную дисциплину и внимательно следил за её исполнением. Стиль футбола у команд Зонина был соответствующим – силовым и атлетичным. От футболистов он требовал полной отдачи игре – биться на поле, биться и ещё раз биться.

Не обошлось в карьере Германа Семёновича и без экзотики. В середине шестидесятых годов он тренировал сборную Бирмы, с которой добивался определённых успехов. Под его руководством она выигрывала зональные соревнования и Азиаду. Также Зонин возил на товарищеские матчи в южноамериканское турне сборную СССР летом 1972 года, плюс в том году он входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде.

К сожалению, в возрасте около пятидесяти лет у Зонина серьёзно пошатнулось здоровье. Он перенёс инфаркт, и врачи советовали ему отказаться от стрессовой тренерской работы. Но ему не сиделось без дела, и он всё-таки тренировал после этого ростовское СКА и тбилисское «Динамо». Грузинскую команду он покинул после роковой травмы, которую получил на тренировке. Мяч попал Зонину в голову, и у него лопнула барабанная перепонка, а также повредилось глазное дно. Герман Семёнович решил, что это был знак, – с тренерством пора заканчивать.

То, что после инфаркта Зонин прожил больше сорока лет и отметил 95-летний юбилей, говорит о том, что у него была сильнейшая тяга к жизни. Такие выдающиеся люди всё равно остаются жить в памяти поколений, в памяти городов, в памяти страны. В Петербурге Герман Семёнович по праву был культовой фигурой и останется таковой навечно.

Светлая память Герману Семёновичу…

Кирилл Иванцов