Хачатурянц назвал идеальную формулу чемпионата России

Новый глава Премьер-лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением об идеальной формуле чемпионата России. По его словам в эфире передачи «Коммент.Шоу» на Youtube, лучше всего играть в Премьер-лиге 18 конкурентоспособным командам, из которых около восьми вели бы борьбу за золотые медали. Также Хачатурянц уверен, что Россия должна быть представлена в еврокубках большим количеством клубом, чем есть сегодня. Всё это приведет к тому, что национальная сборная будет сильной.

Напомним, что сейчас в РПЛ 16 команд, а в еврокубках Россию представляют пять клубов. При этом есть большая вероятность в дальнейшем потерять прямое место в групповой стадии Лиги чемпионов.