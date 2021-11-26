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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц назвал идеальную формулу чемпионата России

26 Ноября 2021 • 15:51 Комментировать

Новый глава Премьер-лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением об идеальной формуле чемпионата России. По его словам в эфире передачи «Коммент.Шоу» на Youtube, лучше всего играть в Премьер-лиге 18 конкурентоспособным командам, из которых около восьми вели бы борьбу за золотые медали. Также Хачатурянц уверен, что Россия должна быть представлена в еврокубках большим количеством клубом, чем есть сегодня. Всё это приведет к тому, что национальная сборная будет сильной.

Напомним, что сейчас в РПЛ 16 команд, а в еврокубках Россию представляют пять клубов. При этом есть большая вероятность в дальнейшем потерять прямое место в групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ашот Хачатурянц
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