Агент универсального футболиста Зорана Марушича, Никола Гьосевски, подтвердил интерес из России.

- Да, действительно контракт Зорана с «Динамо» Тбилиси заканчивается в конце года, и он покидает команду. Могу сказать, что Россия является одним из возможных вариантов продолжения карьеры. Предметный интерес из РПЛ есть, - заявил агент.

27-летний Марушич играл в Сербии, Боснии и Герцеговине, а перед этапом карьеры в Грузии побывал в белорусских «Днепре» и «Немане». В грузинском чемпионате Марушич забил 15 мячей в 34 матчах. В его контракте есть опция продления на год.

Ольга Ермакова