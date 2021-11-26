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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб АПЛ начал переговоры по трансферу Захаряна

26 Ноября 2021 • 13:39 Комментировать (1)

Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Если верить порталу Tuttomercatoweb, заинтересованность в его услугах проявляет «Эвертон».

Боссы мерсисайдского клуба уже вступили в переговоры с представителями футболиста. Трансфер 18-летнего российского полузащитника оценивается в девять миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переезде Арсена в топ-клубы АПЛ и Ла Лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 15 поединков, отметившись тремя голами и семью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Ноября 2021 в 14:20
Слабенький он еще ..нужен клуб где коуч развивает игроков ,его бы в Аякс ,зальцбург .
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