Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Поединки 16-го тура российской Премьер-лиги стартуют с минуты молчания в память о погибших на шахте в Белово Кемеровской области.

В своем официальном твиттер-аккаунте лига выразила соболезнования в связи с трагедией. Пресс-служба соболезнует родным и близким погибших.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана произошло задымление. СМИ сообщают о гибели 52 человек.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагедией.