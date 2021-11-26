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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

26 Ноября 2021 • 13:03 Комментировать (1)

Поединки 16-го тура российской Премьер-лиги стартуют с минуты молчания в память о погибших на шахте в Белово Кемеровской области.

В своем официальном твиттер-аккаунте лига выразила соболезнования в связи с трагедией. Пресс-служба соболезнует родным и близким погибших.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана произошло задымление. СМИ сообщают о гибели 52 человек.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагедией.

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